Marmaris'te ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin ağaca çarpması sonucu sürücü yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybeden sürücünün cenazesi morga kaldırıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mustafa Oğuz Utlu'nun (24) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Sarıana Mahallesi Mustafa Münir Elgin Bulvarı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekibince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Utlu'nun kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Utlu'nun cenazesi, Marmaris Devlet Hastanesi morguna gönderildi.