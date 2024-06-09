Marmaris'te 8 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesi Bozburun karasında 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Marmaris ilçesi Bozburun Mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alana Sahil Güvenlik, bölgeye ekip yönlendirildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Bozburun İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile müştereken kara üzerinde bulunan 8 düzensiz göçmen yakalandı. - MUĞLA