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Marmaris'te 70 düzensiz göçmen yakalandı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonda 70 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 70 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler tarafından durdurulan fiber karinalı lastik botta 2'si çocuk 26 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi ise gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçedeki Çanak Koyu ile Bozburun mevkisinde de 6'sı çocuk 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Marmaris Göçmen Muğla Dünya Güncel Haberler

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