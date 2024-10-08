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Marmaris'te 7 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Marmaris'te 7 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı Oğlan Boğuldu Koyu'nda yardım talep eden 7 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından başarıyla kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 7 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Oğlan Boğuldu Koyu'nda karadan ulaşımın olmadığı bölgede bir grup düzensiz göçmen olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil güvenlik ve Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, 3'ü çocuk 7 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel

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