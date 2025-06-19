Marmaris'te 67 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 7 Kaçakçı Tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 67 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İçmeler Mahallesi Maliye Kampı mevkisine düzensiz göçmenler taşındığı bilgisi üzerine denizde Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisi karada ise polis ekipleri görevlendirildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, İçmeler açıklarında yelkenli teknede 35'i Afganistan, 18'i İran, 12'si Irak ve 2'si Kazakistan vatandaşı olmak üzere toplam 67 düzensiz göçmeni yakaladı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri de düzensiz göçmenlerin kaçak geçişlerini organize ettikleri ileri sürülen 2'si Türk vatandaşı 8 göçmen kaçakçılığı şüphelisini gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüphelinden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.