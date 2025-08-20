Marmaris'te 56 Düzensiz Göçmen ve 3 Şüpheli Yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonla 56 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı. Olayla ilgili 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 56 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Ekipler, İtalya rotası üzerinde hareket halindeki yelkenli teknede 56 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheliyi yakaladı.

Olayla ilgili İl Jandarma Komutanlığı ekibiyle müştereken yapılan takip neticesinde de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla karada 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

