Marmaris'te 5.8 Büyüklüğündeki Deprem Anları Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Marmaris'te 5.8 Büyüklüğündeki Deprem Anları Güvenlik Kameralarına Yansıdı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde bir kedinin zıpladığı ve vatandaşların panik içinde kaçtığı anlar yer aldı. Deprem ayrıca İzmir'de de hissedildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem, bazı evlerin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, deprem sırasında bir kedinin zıpladığı avizenin sallandığı yer alırken, ayrıca deprem sırasında güvenlik kamerasındaki ses de dikkat çekti. Ayrıca, Marmaris'teki bir restoranın güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde, deprem anında vatandaşların kaçtığı anlar yer aldı.

DEPREM ANINI CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDETTİ

Öte yandan bir kişi ise İzmir'de de hissedilen deprem anlarını, evinde bulunduğu sırada cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüde avize sallanırken, cep telefonu ile görüntü çeken kişinin 'Evet hayırlı geceler arkadaşlar, az önce deprem oldu. Hala sallanıyoruz' dediği anlar yer aldı.

'BU UZUN SÜRDÜ VE DAHA ŞİDDETLİYDİ'

Marmaris'te oturan Demet Kızıl da depremde yaşadıklarını anlattı. Kızıl, Marmaris'te küçük sarsıntılara alışkın olduklarını ve bu depremin şiddetli olduğunu ifade ederek, "Birden gürültü ile uyandım, sallanmanın geçmesini bekledim yataktan kalkmak için, aşağıya indim hemen, sokaklar doluydu. Panik havası geçince insanlar evine döndü. Marmaris olarak küçük sallantılara alışkınız, bu uzun sürdü ve daha şiddetliydi. Duyduğum kadarıyla kendini balkondan atanlar olmuş. Herkese geçmiş olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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