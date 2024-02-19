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Marmaris'te 4,3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 04.25'te merkez üssü Marmaris olan 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 11,3 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.25'te merkez üssü Marmaris olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,3 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Kaynak: AA / Güncel

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