Marmaris'te 39 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Güncel Haberler
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen operasyonda, 8 ayrı dosyadan hakkında 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timlerince yapılan operasyonla yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen operasyonda, 8 ayrı dosyadan hakkında 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, "Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan 8 ayrı dosyadan 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan S.B.T'nin ilçede olduğu belirlendi.
İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timlerince yapılan operasyonla yakalan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel