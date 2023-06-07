Marmaris'te 39 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen operasyonda, 8 ayrı dosyadan hakkında 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, "Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan 8 ayrı dosyadan 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan S.B.T'nin ilçede olduğu belirlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timlerince yapılan operasyonla yakalan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.