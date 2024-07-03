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Marmaris'te 37 düzensiz göçmen yakalandı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, farklı zamanlarda Bozburun Mahallesi'nde ve Alagermesi Koyu'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ve Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

Ekipler tarafından karada 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Marmaris Göçmen Muğla Dünya Güncel Haberler

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