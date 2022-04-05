Marmaris'te 35 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

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Marmaris'te 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Marmaris'te 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 2 can Salı içinde toplam 35 düzensiz gömen kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 2 can Salı içinde toplam 35 düzensiz gömen kurtarıldı.

Bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri tarafından can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu görüldü. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 2 can salı içindeki 35 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekileri tarafından kurtarıldı.

(Bekir Tosun - Güldemet Kızıl/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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