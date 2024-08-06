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Marmaris'te 28 düzensiz göçmen yakalandı, 26 göçmen kurtarıldı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonda 28 düzensiz göçmen yakalandı, ayrıca 26 düzensiz göçmen de kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 28 düzensiz göçmen yakalandı, 26 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler tarafından bottaki 9'u çocuk 28 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

İlçe açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salındaki 3'ü çocuk 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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