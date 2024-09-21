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Marmaris'te 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Marmaris'te 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapılan operasyonla 24 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler, gerekli işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Gedik Koyu'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ve Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, kara üzerinde 4'ü çocuk 24 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel

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