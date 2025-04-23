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Marmaris'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Marmaris'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel, ilkokul öğrencileri ile Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Kutlamalara, Marmaris Amfi Tiyatro'da devam edildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kutlama mesajı okundu.

İlkokul öğrencileri halk oyunları ve dans gösterileri sundu. Resim, şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri ilçe protokolünce verildi.

İlçedeki tüm ilkokullarda ve alışveriş merkezlerinde kutlama törenleri de gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
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