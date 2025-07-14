Marmaris'te 22 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Marmaris'te 22 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, aralarında çocukların da bulunduğu 22 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde aralarında çocukların da bulunduğu 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Hisarönü Koyu'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ve Hisarönü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin karada yaptığı çalışmada, 3'ü çocuk 22 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
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