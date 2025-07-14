Marmaris'te 22 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde aralarında çocukların da bulunduğu 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Hisarönü Koyu'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ve Hisarönü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin karada yaptığı çalışmada, 3'ü çocuk 22 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.