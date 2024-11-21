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Marmaris'te 22 Düzensiz Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı

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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, 12'si çocuk 22 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı yakalandı. Sahil Güvenlik tarafından yapılan müdahalede, yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, fiber karinalı lastik botta çocukların da aralarında bulunduğu 22 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, sahil güvenlik mobil botu tarafından ilçe açıklarında fiber karinalı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından durdurulan lastik bottaki 12'si çocuk 22 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı. Zanlılar, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
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