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Marmaris'te 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Marmaris'te 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sahil güvenlik ekipleri yaptığı operasyonla 5'i çocuk toplam 21 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, gerekli işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris'te karadan ulaşımın olmadığı koyda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ve Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, kara üzerinde 5'i çocuk 21 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel

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