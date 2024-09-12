Marmaris'te 20 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Girneyit Koyu'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ve Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, karada 4'ü çocuk 20 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.