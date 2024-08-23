Marmaris'te 20 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Atabol koyunda bir grup düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan 20 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Atabol koyunda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ve Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, karada 5'i çocuk 20 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.