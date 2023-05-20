Marmaris'te 19 Mayıs coşkusu

Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen Berkay konserinde binlerce vatandaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Kutlamalar kapsamında yapılan fener alayına yüzlerce vatandaş katıldı ve 200 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı. Konser sırasında Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da sahneye çıkarak vatandaşların bayramını kutladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Marmaris'te coşkuyla kutlandı. Binlerce vatandaş, Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen Berkay konserinde bayram mutluluğunu birlikte yaşadı.

Marmaris Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 104. yıl dönümü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla unutulmayacak bir kutlama organize etti.

Kutlamalar kapsamında saat 20.30'da başlayan fener alayına yüzlerce vatandaş katıldı. Belediyenin bayrak ve meşale dağıttığı yürüyüşte Marmaris Belediyesi Başkanı Mehmet Oktay, CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, CHP Ula İlçe Başkanı Hüseyin Özcan, CHP Muğla İl Gençlik Kolu Başkanı Nazım Şardoğan, CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı, İYİ Parti İlçe Başkanı Ali Toksoy, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve binlerce Marmarisli, marşlar eşliğinde yürüdü.

200 METRELİK BAYRAK AÇILDI

Ketenci Otel önünde başlayan yürüyüş, Atatürk Meydanı'na kadar devam etti. 200 metre uzunluğunda Türk bayrağının açıldığı fener alayına vatandaşlar da evlerinin balkonlarından ve camlarından alkışlarla eşlik etti, ilçeye gelen turistler de yürüyüşe katıldı. Yaklaşık 45 dakika süren yürüyüş sonrasında Atatürk Meydanı'nda konser coşkusu yaşandı. İlk olarak Aybüke Albere'nin sahne aldığı etkinlikte coşku, ünlü pop müzik sanatçısı Berkay'ın sahne almasıyla doruğa çıktı. Sevilen şarkıları seslendiren Berkay'a vatandaşlar da hep bir ağızdan eşlik etti.

"MARMARİS KARARINI VERDİ"

Konser sırasında Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da sahneye çıkarak hem vatandaşların bayramını kutladı hem de Berkay'a Atatürk tablosu hediye etti. Berkay'ın "çok dinamik, yakışıklı, başarılı" sözleriyle sahneye davet ettiği Başkan Mehmet Oktay, "İyi akşamlar Cumhuriyet'in kalesi Marmaris" diye seslendiği vatandaşların bayramını kutladı.

Oktay, "Marmaris geçtiğimiz hafta kararını verdi. Önümüzdeki hafta Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bu kararını çok daha net bir iradeyle ortaya koyacaktır. Gerçek anlamda demokrasiyle, özgürlükle, hak, hukuk, adaletle Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını hep birlikte taçlandıracağız" diye konuştu.