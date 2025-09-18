Marmaris'te Gaziler Günü Programı

Marmaris Kaymakamlığınca, "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla şehit aileleri, gaziler ve ailelerine yönelik program gerçekleştirildi.

Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde yapılan etkinliğe Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Azmi Özkan, Kıbrıs gazileri, aileleri, şehit aileleri, kurum müdürleri ve diğer davetliler katıldı.

Kaya, programda yaptığı konuşmada, her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanında olacaklarını söyledi.

19 Eylül'ün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından mareşallik ve gazilik unvanının tevcih edildiği gün olduğunu aktaran Kaya, ayrıca bu toprakları vatan kılmak için "Ya şehit olurum ya gazi" anlayışıyla canını ortaya koymuş kahraman gazilerin de onur günü olduğunu belirtti.

Şehitlik ve gaziliğin en yüksek onur, en büyük mertebe olduğunu dile getiren Kaya şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz, bu inanç ve kararlılıkla tarih boyunca nice destanlar yazmış, vatanını ve istiklalini canı pahasına savunmuştur. Bugün bizler, aynı ruhla sınırlarımızda, sınır ötesinde, her türlü tehdit karşısında nöbet tutmakta, şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere emanet ettiği kutsal değerlere sahip çıkmaktayız. Buradan bir kez daha ifade etmek isterim ki, gazilerimiz, şehitlerimizin emanetleri olan ailelerimiz bizim için baş tacıdır. Kapımız da gönlümüz de sizlere daima açıktır. Sizlerle bir araya gelmek bizlere onur ve gurur vermektedir."