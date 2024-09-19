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Marmaris'te 19 Eylül Gaziler Günü Kutlandı

Marmaris'te 19 Eylül Gaziler Günü Kutlandı
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Marmaris Kaymakamlığı, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gaziler, şehit aileleri ve aileleri için özel bir etkinlik düzenledi. Marmaris'teki bir otelde gerçekleştirilen programda Kaymakam Nurullah Kaya, gazilere ve şehit ailelerine destek ve minnettarlık mesajları verdi. Kaya, barışın önemine vurgu yaparak, Gazze başta olmak üzere dünya genelinde barışın sağlanmasını temenni etti.

Marmaris Kaymakamlığı, "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla gaziler ve aileleri ile şehit aileleri onuruna program gerçekleştirildi.

Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde yapılan etkinliğe Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Azmi Özkan, Kıbrıs gazileri, aileleri, şehit aileleri, birim müdürleri ve diğer davetliler katıldı.

Kaya, şehit aileleri ve gazilerle olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Marmarislilerin gaziler ve şehit yakınlarına gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla teşekkür eden Kaya, "Manen ve madden yanında olduğumuz gazilerimiz ve şehit yakınlarımızla beraberiz. Gazilerimizin sağlığına sıhhatine dua ettik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına şükran ve minnetlerimizi iletiyoruz. Barışa kolay ulaşmadık. Acılarımız, gazilerimiz ve şehitlerimiz var. Barışın değerini bilen bir millet olarak barışa dair söylenmesi gereken ne varsa Marmaris'ten söylüyoruz. Dünya başta Gazze olmak üzere barışa kavuşur inşallah." dedi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel

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