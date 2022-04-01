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19 düzensiz göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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19 düzensiz göçmen kurtarıldı

Marmaris açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti.

Marmaris açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti.

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can salına bindirilerek Türk karasularına geri itilen 19 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

(Bekir Tosun - Güldemet Kızıl/ İHA)

19 düzensiz göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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