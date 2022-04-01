Marmaris'te 19 düzensiz göçmen kurtarıldı
AA - Sabri Kesen - Güncel
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen saldaki 19 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen saldaki 19 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 19 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
AA / Sabri Kesen - Güncel