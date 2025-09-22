Haberler

Marmaris'te 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Marmaris'te 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Cennet Adası mevkisinde Sahil Güvenlik Dalış Timi tarafından yakalanan 18 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Cennet Adası mevkisinde görevli Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-07) tarafından karadan ulaşımın olmadığı bölgede düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, karadaki 2'si çocuk 18 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

