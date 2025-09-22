Marmaris'te 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Cennet Adası mevkisinde görevli Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-07) tarafından karadan ulaşımın olmadığı bölgede düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, karadaki 2'si çocuk 18 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.