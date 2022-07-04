Muğla'da 1788 şişe sahte içki ele geçirildi - Haberler

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Muğla'da 1788 şişe sahte içki ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Cavit Akgün - Güncel
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Muğla'da 1788 şişe sahte içki ele geçirildi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, çeşitli türlerde toplam 1788 şişe sahte içki ele geçirildi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, çeşitli türlerde toplam 1788 şişe sahte içki ele geçirildi.

?Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Marmaris Grup Amirliği ekipleri, bayram tatili öncesi sahte içki operasyonu düzenledi. İstanbul'dan sahte içki getirileceği bilgisine ulaşan ekipler, bir kamyoneti takibe aldı. Bugün sabah saatlerinde ilçe girişinde durdurulan kamyonette yapılan aramada toplam 1788 şişe sahte rakı, votka, bira ve viski ele geçirildi. Şüpheli G.T. gözaltına alındı. Hakkında '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapılan G.T., savcının talimatıyla serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel

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