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Marmaris'te 160 Bin Şişe Bandrolsüz Kaçak İçki Ele Geçirildi

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Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Marmaris'te bir işyerinin deposunda yapılan aramada 160 bin şişe bandrolsüz kaçak içki ele geçirdi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Marmaris'te bir işyerinin deposunda yaklaşık 160 bin şişe bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak içkiyle ilgili çalışma başlattı.

Beldibi Mahallesi'nde bir işyerinin deposunda arama yapan ekipler, 159 bin 744 şişe bandrolsüz kaçak içki ele geçirdi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Marmaris Muğla Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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