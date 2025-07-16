Marmaris'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Marmaris Atatürk Meydanı'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, ülke tarihinin en karanlık gecelerinden birinde milletçe yazdıkları şanlı destanın 9. yıl dönümünde tek yürek, tek bilek olarak bir arada, aziz şehitleri anmak ve milli irade zaferini kutlamak üzere toplandıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kahramanlık destanı yazan aziz şehitleri rahmet ve minnetle yad ettiğini aktaran Akbıyık, "15 Temmuz yalnızca bir kalkışmanın bastırılması değil, aynı zamanda milletin iradesine el koymaya çalışan hain yapılara karşı topyekün bir direnişin adıdır. 15 Temmuz, bir milletin hürriyetine, devletine, bayrağına ve istikbaline sahip çıktığı ihanete karşı, direnişin karanlığa karşı dirilişin sembolüdür." dedi.

Akbıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın feraseti, cesareti liderliği ile yaptığı ilk çağrının Marmaris'te yankılandığını, aziz milletin 7'den 77'ye emir telakki ederek sokaklara, meydanlara, havalimanlarına koşup uçakların, helikopterlerin karşısına korkusuzca dikilip kurşunlara karşı göğüslerini siper ettiğini dile getirdi.

15 Temmuz'un açık bir ihanet girişimi olduğuna dikkati çeken Akbıyık, şöyle konuştu:

"15 Temmuz, Fetullahçı Terör Örgütü'nün maskesinin düştüğü gerçek yüzünün ortaya çıktığı gündür. Bu ihanetin karşısında duran Türk milletinin ta kendisidir. O gece göğsünü mermilere siper eden milli iradenin muzaffer olması için tüm kalpleriyle dua eden her bir vatandaşımız demokrasi kahramandır. O karanlık gece sadece kanlı ve kalleş bir darbe teşhisini püskürtmekle kalmadık, aynı zamanda milletçe nesilden nesile şanla, şerefle, gururla anlatılacak büyük bir destan yazdık. Çünkü bu milletin adı Türk milletidir ve zaferin adı Türkiye'dir. Bizler kökü mazide, gözü istikbalde bir milletiz. Bu topraklar, bin yıllık kardeşliğimizin, sarsılmaz birliğimizin vatanıdır. İçeriden ve dışarıdan birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışanlar şunu çok iyi bilsinler ki biz milletçe birdik, biriz ve bir olacağız, bayrağımız asla inmeyecek, ezanlarımız dinmeyecek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve aziz Türk milleti sonsuza kadar yaşayacaktır."

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Marmaris'te 15 Temmuz gecesi hainlerin kirli planlarının en somut şekilde görüldüğü yerlerden biri olarak tarihe geçtiğini söyledi.

Marmaris'te anma kutlamanın kendileri için anlam ve sorumluluk taşıdığına değinen Mete, Marmaris'in direnişin başladığı yer olduğunu, o gece sokaklara, meydanlara koşan milyonların silahların karşısına dikilerek tüm dünyaya Türkiye'nin asla esareti kabul etmeyeceğini gösterdiğini ifade etti.

AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, 15 Temmuz'un milletin ve milli iradenin zaferi olduğunu, Marmaris'te şehit edilen polis memurları Nedip Cengiz Eker ve Mehmet Çetin'in ruhlarının şad olmasını temenni ederek ailelerine sabırlar diledi.

AK Parti İl Başkanı Haluk Laçin ile MHP İl Başkanı Burak Demirel de konuşma yaptı.

Programda sancak koşusu sonrasında sporcular, Türk bayrağını Vali Akbıyık'a teslim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının da izlendiği programda, mehteran takımı, kum sanatı gösterisi yapıldı ve 15 Temmuz'da yaşananlarla ilgili kısa film gösterimi gerçekleştirildi.

Programda, sanatçı Ali Kınık da konser verdi. Sanatçının türkülerine vatandaşlar bayraklarını sallayarak eşlik etti.

Program kapsamında, Marmaris Su Sporları Merkezi sporcuları gösteri yaptı.

Etkinlik sela okunmasıyla son buldu.

Öte yandan, Türk bayraklarıyla donatılan ve ışıklandırılan Sahil Güvenlik gemisi ve botu da Marmaris açıklarında demirledi.