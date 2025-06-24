Marmaris'te 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Marmaris'te 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde Sahil Güvenlik tarafından yakalanan 15 düzensiz göçmen arasında 1 çocuk bulunuyor. Bir şüpheli göçmen kaçakçısı olarak gözaltına alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçede görevli Sahil Güvenlik Gemisi tarafından Kumlu Burun mevkisinde karada bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Ekipler, 1'i çocuk 15 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
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