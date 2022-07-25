Marmaris'te 13 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Marmaris'te 13 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Marmaris'te 13 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde can salında 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde can salında 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Serçe Limanı açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan can salındaki 13 düzensiz göçmeni yakaladı.

İçmeler Limanı'nda karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı Marmaris Muğla Güncel Haberler

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