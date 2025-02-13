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Marmaris'te 13 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Marmaris'te 13 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, karadan ulaşımın olmadığı bölgede bulunan bir grup düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. 3'ü çocuk olmak üzere toplam 13 kişi, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Taşlıca Mahallesi'nde karadan ulaşımın olmadığı bölgede bir grup düzensiz göçmen olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine, bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekipler, 3'ü çocuk 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
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