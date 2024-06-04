Marmaris'te 12 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçenin Bozburun mevkisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ve Bozburun İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

Ekipler tarafından 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.