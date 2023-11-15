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Marmaris'te 105 Litre Sahte Alkol Ele Geçirildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen operasyonda, Hisarönü Mahallesi'nde bir kişinin kaçak alkol imalatı yaptığı bilgisi üzerine yapılan çalışmalarda, 105 litre sahte alkol ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.