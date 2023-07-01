Marmaris'te 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri başladı

Marmaris'te, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 97. yıl dönümü kutlamaları çelenk koyma törenleriyle başladı. Protokol üyeleri ve askeri erkanın katıldığı törende, deniz şehitleri anısına suya çiçek bırakıldı ve su sporları gösterileri yapıldı.

Marmaris'te 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri çelenk koyma törenleriyle başladı.

Deniz turizminin en önemli destinasyonlarından biri olan Marmaris'te, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 97. yıl dönümü kutlamaları Atatürk Anıtı'na çelenk sunum töreniyle başladı. Atatürk Meydanı'ndaki törene, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Vasfi Öztüzün, Marmaris Liman Başkanı Murat Yaşar, Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesi Başkanı Halil Bağlı'nın da aralarında bulunduğu protokol üyeleri ile askeri erkan katıldı.

Liman Başkanı Murat Yaşar'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ve saygı duruşunun ardından Aksaz Askeri Bandosu'nun eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Liman Başkanı Murat Yaşar'ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından deniz şehitleri anısına suya çiçek bırakıldı.

Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy ve Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç ve Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın da aralarına katıldığı protokol üyeleri, Sahil Güvenlik botu TCG-904'le açıldıkları sulara deniz şehitleri anısına çelenk bıraktı. Su sporları çalışanlarının gösteriler yaptığı etkinlik büyük beğeni topladı.

Öte yandan, Kabotaj Bayramı dolayısıyla TCG TUFAN Komutanı Deniz Binbaşı Önder Özay, Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret için teşekkür eden Oktay, "Sayın komutanımızın şahsında tüm denizcilik camiasının bayramını bir kez daha kutluyorum" dedi.