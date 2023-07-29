Marmaris Orman Şehidi Şahin Akdemir için Lokma Hayrı Düzenlendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan büyük orman yangınında hayatını kaybeden Şahin Akdemir için Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'nde lokma hayrı düzenlendi. Lokma hayrına orman şehidinin babası da katıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 29 Temmuz 2021 yılında çıkan büyük orman yangınında orman söndürme çalışmalarında gönüllü olarak görev yaparken hayatını kaybeden Şahin Akdemir için Orman İşletme Müdürlüğü önünde lokma hayrı yapıldı.

Büyük Marmaris yangınlarının ikinci yıldönümünde 29 Temmuz'daki yangınlarda gönüllü olarak yardımcı olduğu sırada kaza geçirerek 24 yaşında hayatını kaybeden Şahin Akdemir için Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'nde ormancılar tarafından lokma dağıtıldı. Lokma hayrına orman şehidinin babası Ali Akdemir'de katıldı. Lokmayı alan vatandaşların hayır duaları ettiği ve rahmet dilediği hayırda baba Akdemir duygu dolu anlar yaşadı. - MUĞLA