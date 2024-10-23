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Marmaris Limanı'na Gemilerin Akını

Marmaris Limanı'na Gemilerin Akını
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Saint Kitts ve Nevis bayraklı 200 metrelik 'Blue Sapphire' kruvaziyer, Marmaris Limanı'na yanaşarak iki hafta burada kalacak. Ayrıca, ultra lüks yatlar 'ICE' ve 'Eclipse' da limanda bulunuyor.

"Blue Sapphire" isimli kruvaziyer, tur hazırlığı için Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

İzmir'in Çeşme ilçesinin ardından rotasını Güney Ege'ye çeviren Saint Kitts ve Nevis bayraklı 200 metrelik yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Limanda yaklaşık 2 hafta kalması planlanan 37 bin grostonluk geminin, tur hazırlıklarının da burada yapılacağı öğrenildi.

Öte yandan, en lüks yatlar arasında gösterilen Cayman Adaları bayraklı 90 metrelik "ICE" isimli yat da limanın küçük iskelesinde bağlı bulunuyor. Rus iş insanı Roman Abramoviç'in 164 metre uzunluğunda, 22 metre genişliğindeki 6 katlı ultra lüks yatı "Eclipse" ise Albatros Marina'da demirli bekliyor.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel

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