Marmaris Körfezi'nin kahverengiye dönmesi, asıl tehlikeyi ortaya çıkardı: Orman yangınları sonrası verimli toprak kalmadı

Muğla'nın Marmaris, Menteşe, Milas ve Seydikemer ilçelerinde fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sel nedeniyle Marmaris Körfezi'nde denizin rengi kahverengiye döndü. Bölgede hasarlar onarılırken çok daha büyük bir tehlikeye dikkat çekildi. Geçtiğimiz yaz orman yangınlarına teslim olan ve bitki örtüsünün büyük kısmını kaybeden Marmaris tepeleri yağmuru tutamadı. Verimli toprağın da yağmurla birlikte akıp gitmesi, büyük bir çevre sorunu olarak tam karşımızda duruyor.

Muğla'nın Marmaris, Menteşe, Milas ve Seydikemer ilçelerinde hafta sonu yaşanan fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

DAĞLARDAN AKAN ÇAMURLU SU DENİZİN RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ

Sağanak yağış Marmaris, Datça, Seydikemer, Milas, Köyceğiz ilçelerinde yer yer taşkına neden oldu. Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde 2021 yılında çıkan orman yangınında tepelerdeki ormanlık alan yanmıştı. Yanan sahada kesim çalışmaları tamamlanırken, yağış sonrası dağlardan akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi.

BİTKİ ÖRTÜSÜ KALMAYINCA, VERİMLİ TOPRAK AKIP GİTTİ

Marmaris başta olmak üzere Muğla yaralarını sararken ortaya çok daha büyük bir tehlike çıktı. Geçtiğimiz yaz orman yangınlarına teslim olan ve bitki örtüsünün büyük kısmını kaybeden Marmaris tepeleri yağmuru tutamadı. Bu şekilde verimli olan toprak denize aktı. Milyonlarca yılda oluşan bu verimli toprağı tutacak hiçbir bitki örtüsü kalmaması, üstelik yıllar sürebilecek ormansız kalma tehlikesi ise durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor.