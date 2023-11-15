Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Faaliyetlerini Sürdürüyor

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadına yönelik şiddetle mücadele 2023 faaliyet planları dahilinde halk eğitim merkezi sınıflarını ve yüksekokulları ziyaretler etti. Ziyaretlerde kadına karşı şiddetle mücadele ve KADES uygulamasının tanıtımı yapılarak uygulama hakkında bilgiler verildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetler Mücadele Büro Amirliği ekipleri 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla toplumsal farkındalığın arttırılması, koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi amacı ile halk eğitim merkezinde bulunan kursiyerlere ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu ve Turizm Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine KADES uygulamasını anlattı. Polisler, sosyal hizmetler müdürlüğünden bir psikoloğunda katılımı ile okulları ve eğitim merkezlerini ziyaret ederek yaptıkları yaygın eğitim ve farkındalık çalışmalarında kursiyer ve öğrencilere tek tuşla kadının yanında şiddetin karşısında mottosuyla KADES uygulamasının tanıtımı ve aplikasyonun indirilmesi, şiddet uygulayana yönelik tedbir kararların uygulanması gibi bilgilendirme yaparak, broşür dağıtımı yaptı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetler Mücadele Büro Amiri Komiser Eda Yalın, "Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Kadın, erkek, çocuk demeden şiddetle mücadele de eğitimlerimiz ve farkındalık çalışmalarımız belirli aralıklarla devam edecek. Şiddete maruz kalan kişilerin telefonlarına yükledikleri KADES uygulamasından, 112 Acil İhbar Hattı ya da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çağrı Merkezleri'nden Alo 183 Şiddetle Mücadele Hattı aracılığı ile hemen müracaatta bulunmaları gerekmektedir" diyerek şiddetin hiç bir canlıya yakışmadığını ifade etti. - MUĞLA