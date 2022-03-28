Marmaris Halkı; "Savaş Mağduru Ukrayna Halkı'na Destek" için sürdürüyor

Rusya'nın saldırısı ile beklenmedik bir şekilde 1 aydan fazladır ülkesini savunmak zorunda bırakılan savaş halindeki Ukrayna'da halkın öncelikle acil tıbbi müdahale malzemeleri, ilk yardım malzemeleri, Bebek bezi, bebek maması, bebek giyim eşyaları, soğuktan koruyacak kışlık giyim malzemeleri ve konserve türü dayanıklı gıdaya ihtiyaçları için bir araya gelen Marmarisli vatandaşlar; 30 Ton'a yakın bir tır dolusu İnsani yardım malzemesini Ukrayna Konsolosluğu'na teslim edilmek üzere, İstanbul'a gönderdi.

UKRAYNALI BOROVSKA: "ARTIK BEN DE MARMARİSLİ'YİM"

Savaşın başladığı 24 Şubat'tan itibaren insani yardım ve Ukrayna'dan Marmaris'e gelen savaş mağduru aileler için çalıştıklarını dile getiren Marmaris'teki Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği Sözcüsü Svitlana Borovska, kendisinin de 25 yıldır Marmaris'te yaşadığını ve Türk vatandaşı olduğuna dikkat çekerek; "Çok mutlu olduk. Marmaris olarak bu Ukrayna'ya gönderdiğimiz ilk, yardım Malzemesi. Marmaris Halkı bize bu kadar çok destek verdi, Türk Kızılay marmaris Şubesi'ninde desteği oldu. Bu ilktırı gönderirken, gözyaşlarımız doldu. Marmaris Halkı'na çok teşekkür ediyoruz. Bu savaş bitinceye kadar, bizburadaki insani yardım kampanyamıza ve gelen savaş mağduru vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

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