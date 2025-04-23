Marmaris, Fethiye ve Bodrum'da 23 Nisan Coşkusu: Askeri Gemiler Ziyarete Açıldı

Muğla'nın Marmaris, Fethiye ve Bodrum ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri gemisi ile Sahil Güvenlik botlarını vatandaşlar çocuklarıyla gezdi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 23 gemi, 23 farklı limanda halkın ziyaretine açılması kapsamında Marmaris ve Fethiye'de hazır bulundu.

Marmaris'te TCG Gediz fırkateyni körfezde alargada bekledi. Atatürk Meydanı'ndan teknelerle vatandaşlar ve çocuklar firkateyne götürüldü. Vatandaşlar çocuklarıyla askeri gemiyi mihmandarlar eşliğinde gezip inceledi.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı bağlı TCSG 310 botu da Marmaris Yat Limanı'nda ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Fethiye'de, TCG Bafra korveti ile Sahil Güvenlik botu ziyaretçilere kapılarını açtı.

TCG Bafra'yı ziyaret edenler, personel tarafından bilgilendirildi. Vatandaşlara, geminin imkan ve kabiliyetleri anlatıldı. Fethiye Limanı'nda TCSG-911 botunu vatandaşlar çocuklarıyla birlikte gezdi.

Bodrum ilçesinde Marina İskelesi'ne bağlanan Sahil Güvenlik Komutanlığı TCSG-101 botu da öğrencilerin ve vatandaşların ziyaretine açıldı.