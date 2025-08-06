Marmaris'e Malta Bayraklı Kruvaziyer Hesabı

Marmaris'e Malta Bayraklı Kruvaziyer Hesabı
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Malta bayraklı kruvaziyer 'Mein Schiff 5', 2748 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Gümrük işlemlerinin ardından turistler, Marmaris'in tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

Malta bayraklı kruvaziyer "Mein Schiff 5", 2748 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Rodos Adası'ndan gelen 295 metrelik yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğunluğu Alman 2748 yolcu ve 921 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Kruvaziyerin gece saatlerinde Santorini Adası'na hareket edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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