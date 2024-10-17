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Marmaris'e Lüks Kurvaziyerlerle 1401 Yolcu Geldi

Marmaris'e Lüks Kurvaziyerlerle 1401 Yolcu Geldi
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Muğla'nın Marmaris ilçesine 'Explora I' ve 'Astoria Grande' isimli kurvaziyerlerle toplam 1401 yolcu ulaştı. Yolcuların çoğunluğu ABD ve Rus uyruklu. Turistler, Marmaris'in tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine "Explora I" ve "Astoria Grande" isimli kurvaziyerlerle 1401 yolcu geldi.

Yunanistan'ın Volos Limanı'nın ardından rotasını Marmaris'e çeviren 250 metrelik lüks yolcu gemisi "Explora I", Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğunluğu ABD'li 371 yolcu ve 630 personelin bulunduğu belirtildi.

Bodrum Limanı'ndan gelen Palau bayraklı, 193 metre uzunluğundaki "Astoria Grande"de ise tamamı Rus uyruklu 1030 yolcu ve 700 personelin yer aldığı öğrenildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemilerden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Bazı turistler bisikletle şehir turu yaparken bazıları da Dalyan turuna katıldı.

Gemilerin, gece saatlerinde demir alarak ilçeden ayrılması bekleniyor.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel

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