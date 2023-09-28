Marmaris Doğa Gönüllüleri ve Belediye İş Birliğiyle Yalancıboğaz- Aktaş Mevkinde Temizlik Çalışması

Marmaris Belediyesi ve gönüllülerin iş birliğiyle Yalancıboğaz- Aktaş mevkinde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Marmaris Belediyesi'nin desteğiyle Marmaris Doğa Gönüllüleri, ilçede faaliyet gösteren Jet2 Holidays ve MTS seyahat acentesi çalışanlarından oluşan gönüllüler, Yalancıboğaz- Aktaş mevkiindeki ormanlık alanda çevreyi temizledi.

Yaklaşık 40 gönüllü, 2 saat boyunca ellerinde eldivenlerle mıntıka temizliği yaptı. Bir İngiliz firmasıyla ilk kez ortak bir çevre temizliği yaptıklarını belirten Marmaris Doğa Gönüllüleri sözcüsü Sinan Ünsal, amaçlarının diğer insanlara örnek olmak olduğunu söyledi. Marmaris Belediyesi'ne de kendilerine verdiği destek için teşekkür eden Ünsal, "İnsanlardan tek isteğimiz gittikleri yerlerde yedikleri içtikleri şeylerin kaplarını, sigara izmaritlerini doğaya atmamaları, biz bu bilinci yaygınlaştırmak için çalışıyoruz, tek amacımız bu" dedi.

Çalışmaya destek veren Jet2 Holidays yetkilisi Joe Hapron da yaşadıkları bölgeye bir katkıları olması düşüncesiyle bu faaliyeti yaptıklarını kaydederek, "Yangınlardan sonra Marmaris Doğa Gönüllüleri'ne katılarak çevre için birçok faaliyette bulunduk. Bugün de burada ofiste görev alan arkadaşlarımızla birlikte çevre temizliği yaptık. İnsanlara çağrım bu cennet doğaya karşı daha duyarlı ve dikkatli olmaları" diye konuştu. 2 saat süren temizlikte yaklaşık 20 torba çöp toplandı.