Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı, deprem bölgesinde görev yapan zabıt katiplerine takdir belgesi verdi
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Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Karabulut, deprem bölgesinde gönüllü olarak görevlendirilen zabıt katiplerine Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce hazırlanan takdir belgesi verdi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Karabulut, deprem bölgesinde gönüllü olarak görevlendirilen zabıt katiplerine Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce hazırlanan takdir belgesi verdi.
Karabulut, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay Adliyesi'nde 15 gün görev yapan zabıt katipleri Zınar Erdoğan, Onur Çetinkaya ve İzzet Aydoğan'la bir araya geldi.
Bölgede özveriyle görev üstlendikleri için katiplere teşekkür eden Karabulut, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce hazırlanan takdir belgelerini verdi.
Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel