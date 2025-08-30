Marmaris, Bodrum ve Fethiye'de Deniz Kuvvetleri Gemileri Ziyarete Açıldı

Muğla'nın Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri gemisi ile Sahil Güvenlik botları ziyarete açıldı.

Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine bağlanan kılıç sınıfı hücumbot TCG İmbat'a ziyaretçiler saat 10.00 itibarıyla alınmaya başlandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Deniz Bölge Komutanlığı bağlısı TCSG-310 botu, Yat Limanı İskelesi'nde de ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Bodrum'da Sahil Güvenlik TCSG-106 halkın ziyaretine açıldı. Bodrum Limanı'nda bağlı bulunan TCSG-106 vatandaşlarca gezildi.

Fethiye'de Sahil Güvenlik TCSG-911 botu limanda ziyaretçilerini ağırlıyor. Vatandaşlar çocuklarıyla askeri personel eşliğinde botu gezdi.

Vatandaşların yanı sıra yabancı turistler de botları ve gemiyi, askeri personel eşliğinde gezip bilgi aldı.

Gemiler, gün boyu ziyarete açık kalacak.