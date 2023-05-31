Marmaris Belediyesi Zabıtasından Kapalı Çarşı'da Denetim

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Kapalı Çarşı bölgesinde işgaliye denetimi yaptı. Denetimler kapsamında, yaya yürüyüş yollarına ve kaldırımlara ürün, reklam tabelası gibi malzemeler koyarak hem yaya geçişini zorlaştıran hem de görüntü kirliliği yaratan işletmeler uyarılarak malzemeler kaldırıldı. Daha önce yapılan uyarılara uymadığı belirlenen bazı işletmelere ise cezai işlem uygulandı. Çarşı içinde yer alan dükkanların önünde satışa sunulan ürünlerin yanı sıra masa, sandalye gibi malzemelerin kaldırılması yönünde de esnaf, sözlü olarak uyarıldı. Özellikle görüntü kirliliğine yönelik denetimlerin süreceğine dikkat çeken Zabıta Müdürü Muhittin Ergin, tüm esnaftan bu konudaki kurallara uymalarını istedi.

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kapalı Çarşı bölgesinde işgaliye denetimi yaptı.

Denetimler kapsamında, yaya yürüyüş yollarına ve kaldırımlara ürün, reklam tabelası gibi malzemeler koyarak hem yaya geçişini zorlaştıran hem de görüntü kirliliği yaratan işletmeler uyarılarak malzemeler kaldırıldı. Daha önce yapılan uyarılara uymadığı belirlenen bazı işletmelere ise cezai işlem uygulandı.

Çarşı içinde yer alan dükkanların önünde satışa sunulan ürünlerin yanı sıra masa, sandalye gibi malzemelerin kaldırılması yönünde de esnaf, sözlü olarak uyarıldı. Özellikle görüntü kirliliğine yönelik denetimlerin süreceğine dikkat çeken Zabıta Müdürü Muhittin Ergin, tüm esnaftan bu konudaki kurallara uymalarını istedi.