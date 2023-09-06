Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Denetimlerini Sürdürüyor

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçede yaşayan vatandaşların huzurunu ve sağlığını korumak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Yaklaşık 15 bin şikayeti değerlendiren ekipler, kurallara uymayanları tespit ederek gerekli işlemleri gerçekleştiriyor.

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ilçede yaşayan vatandaşların huzurunu ve sağlığını korumak için denetimlerini sürdürüyor. 4 buçuk yıllık süreçte zabıta ekipleri yaklaşık 15 bin şikayeti değerlendirdi.

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ilçe sakinlerinin huzurunu ve konforunu korumak amacıyla yoğun bir şekilde çalışıyor. Ekipler, sıkı denetimler sonucunda kurallara uymayanları tespit ederek gerekli işlemleri yerine getiriyor. Özellikle araç trafiğine kapalı alanlarda denetim yapan ekipler, 2019-2020-2021-2022 ve 2023 yıllarında 13.395 adet işlem uyguladı. Cezai işlemler kaldırıma, motorlu taşıtlara kapalı alanlara ve bisiklet yollarına park gibi kanunlara aykırı davranışlar nedeniyle uygulandı.

15 BİNE YAKIN TALEP

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı olmaması ve Emniyet Müdürlüğü tespitleri üzerine, Kaymakamlık kararı ile hanutçuluk sebebiyle mühürlenen işyerleri de oldu. Yapılan denetimler sonucunda 2019'da 239, 2020'de 130, 2021'de 37, 2022'de 99, 2023'te ise 131 adet iş yeri mühürlendi. Vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendiren ekipler, ivedilikle çözüm üreterek ilçe sakinlerinin yanında oldu. 2020 yılında şikayet hatlarına 1848, 2021'de 3445, 2022'de 5785, 2023'te ise 3879 olmak üzere 14.957 adet talep, şikayet ve öneri geldi. Ekipler gelen istekleri de değerlendirerek, çalışmalarını sürdürdü.