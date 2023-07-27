Marmaris Belediyesi Vatandaşlara Aşure Dağıttı

Marmaris Belediyesi, alışveriş için semt pazarına gelen vatandaşlara Muharrem ayı geleneği olan aşure ikram etti. Başkan Oktay da kazanın başına geçerek vatandaşlara aşure dağıttı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Muharrem ayı nedeniyle Marmaris Belediyesi tarafından aşure ikramı yapıldı. Pazaryerinde düzenlenen etkinliğe Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Başkan Yardımcısı Suzan Zift katıldı. Oktay, bir süre kazanın başına geçerek aşure de dağıttı. Birlik ve beraberliğin tatlı simgelerinden olan aşure Marmaris Belediyesi Huzurevi mutfağında, huzurevi aşçıları tarafından hazırlandı. Pazar alanının girişinde yer alan 2 farklı stanttan 1500 kişilik aşure dağıtıldı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevlileri tarafından gerçekleştirilen aşure dağıtımına sıcağa rağmen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar gelenek ve görenekleri yaşatan Marmaris Belediyesi'ne teşekkür ederken, Başkan Oktay da "Muharrem ayında geleneksel hale getirdiğimiz Aşure etkinliğimize katılan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Birliğimiz, bolluğumuz, bereketimiz daim olsun" ifadelerini kullandı. - MUĞLA