Marmaris Belediyesi Rodos'a Geçmiş Olsun Ziyareti Gerçekleştirdi

Marmaris Belediyesi Başkanı Mehmet Oktay ve Belediye Başkan yardımcısı Suzan Zift yangınlarla sarsılan Rodos'a geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi. Başkan Oktay, Rodos Belediye Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti Rodos Başkonsolosu'nu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Marmaris Belediyesi Başkanı Mehmet Oktay ve Belediye Başkan yardımcısı Suzan Zift yangınlarla sarsılan Rodos'a geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay "Geçmişte yaşadığımız yangınlar nedeniyle sizi çok iyi anlıyor, acınızı yürekten paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rodos adasında yaşanan yangın felaketi nedeniyle Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Başkan Yardımcısı Suzan Zift ve beraberindeki heyet ile komşuya geçmiş olsun ziyaretinde bulundular. İlk olarak Türkiye Cumhuriyeti Rodos Başkonsolosu Salim Kırcalıali'yi ziyaret eden Oktay, ardından mevkidaşı Rodos Belediye Başkanı Andonis Cambourakis ve Başkan Yardımcısı Konstantinos S. Taraslias ile bir araya geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Rodos Başkonsolosu Salim Kırcalıali'ye ve onun nezdinde tüm ada yaşayanlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Oktay, "Geçmişte yaşadığımız yangınlar nedeniyle sizi çok iyi anlıyor, acınızı yürekten paylaşıyoruz. Umarız bu yangınlar coğrafyalarımızın yaşadığı son yangınlar olur" ifadelerini kullandı.

Konsolosluk ziyaretinin ardından Rodos Belediyesi'ne giden Başkan Oktay ve Başkan Yardımcısı Zift, Rodos Belediye Başkanı Andonis Cambourakis ve Başkan Yardımcısı Konstantinos S. Taraslias ile bir araya geldi.

Başkan Oktay "Yangınla sarsılan komşu adamız Rodos'taki geçmiş olsun ziyaretlerimizi Rodos Belediyesi'yle sürdürdük. Kendilerine nazik ev sahiplikleri için teşekkür ediyor, tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." diyerek Marmaris'in yerel ürünlerini hediye etti. - MUĞLA