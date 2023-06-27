Marmaris Belediyesi Kurban Bayramı'nda 7/24 mesai yapıyor

Marmaris Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk yaşanan ilçede 7/24 mesai yapıyor. Zabıta ekipleri denetimler yaparken, temizlik personeli de plajları ve sahil yollarını temizliyor.

Marmaris Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk yaşanan ilçede 7/24 mesai yapıyor.

9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla kalabalıklaşan Marmaris'te, belediye ekipleri bayram mesaisi yapıyor. Zabıta ekipleri; kalacak yeri olmadan Marmaris'e gelerek halk plajları, parklar, yeşil alanlar veya banklarda geceyi geçiren vatandaşların oluşturacağı kötü görüntüye meydan vermemek için sabahın erken saatlerinden itibaren denetimler yapıyor.

Gün boyu ve gece de denetimler yapan ekipler, seyyar satıcılara göz açtırmazken gürültü yaparak çevreyi rahatsız edenlere de müdahale ediliyor. Kurallara uymayanlara ise idari işlem uygulanıyor.

Temizlik personeli de yine sabahın erken saatlerinden itibaren plajları, sahil ve yürüyüş yollarını temizleyerek bu bölgeleri yeni güne hazırlıyor. Yoğunluk nedeniyle özellikle temizlik konusunda aksama yaşanmaması için Park ve Bahçeler ile Destek Hizmetleri ekipleri de Temizlik İşleri personeline destek oluyor.